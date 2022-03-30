بالأسماء.. البرلمان يعلن اعضاء اللجنة القانونية

2022/03/30 | 17:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مجلس النواب العراقي، اليوم

الاربعاء، اسماء اعضاء اللجنة

القانونية.

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب

في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، ان

اللجنة القانونية تكونت من :

النائب محمد عبدالامير عنوز

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