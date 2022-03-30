بالأسماء.. البرلمان يعلن اعضاء لجنة العلاقات الخارجية

2022/03/30 | 17:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس النواب، اليوم الأربعاء،

أسماء أعضاء لجنة العلاقات الخارجية.

وقال الدائرة الإعلامية للمجلس في

بيان تلقته وكالة نون الخبرية، إن لجنة

العلاقات الخارجية تتكون من:

النائب حيدر محمد السلامي

النا

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