النقد الدولي يبدء مهمة في لبنان لخطة تعاف مالية

2022/03/30 | 17:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، البدء بمهمة جديدة وحاسمة في لبنان، للاتفاق على خطة تعاف مالية.

ووفقا لوسائل إعلام فإن “وفدا من صندوق النقد الدولي، بدأ مهمة جديدة في لبنان الغارق في أزمة اقتصادية غير مسبوقة، في إطار مفاوضات للتوصل الى اتفاق على خطة تعاف مالية”.

وأوضحت الوسائل أن “فريقاً من صندوق النقد الدولي وصل الى لبنان في مهمة تمتد لأسبوعين”.

ويشهد لبنان منذ عام 2019 انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي، ويترافق ذلك مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحدّ من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين يعيش أكثر من ثمانين في المئة منهم تحت خط الفقر.وتخلف لبنان عام 2020 للمرة الأولى عن سداد ديونه الخارجية.

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