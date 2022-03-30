المناضل اليساري حين يهوى الوضوح.....17 - محمد الحنفي

2022/03/30 | 17:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي الوضوح في الممارسة:.....8والممارسة التي يجب اعتمادها، كممارسة يومية، ليست هي الممارسة المترتبة عن استمرار العبودية، وليست هي الممارسة المترتبة عن تسييد النظرية الإقطاعية، وليست هي الممارسة المترتبة عن تسييد النظرية الرأسمالية البورجوازية، لأن هذه الممارسات، جميعها، يسخر فيها المجتمع لخدمة الطبقة الحاكمة، والمستغلين، في إطار الدولة التي تحرص على تسييد العبودية، أو تسييد قبول عبودية الارتباط ......





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