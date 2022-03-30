بعد فشل جلسة اليوم.. الفتح يكشف محتوى المبادرة الوطنية التي سيطلقها الإطار

2022/03/30 | 17:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… كشف النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي ، الأربعاء، عن فحوى المبادرة الوطنية التي ستقودها قيادات الإطار التنسيقي مع الكتل السياسية الأخرى بعد فشل تمرير منصب رئاسة الجمهورية للمرة الثالثة.وقال البلداوي في حديث لوكالة /المعلومة/، إن “الإطار التنسيقي لن يترك الأمور على حالها ولن يقف عند نقطة معينه، لذلك بدأ بالتحدث او […]

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