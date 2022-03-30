البارزاني يدعو مجلس النواب للقيام بواجبته بعيدا عن أي ضغوط

2022/03/30 | 17:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ،اليوم الأربعاء، مع السفير الأمريكي لدى العراق، العملية السياسية في البلاد وخطوات تشكيل الحكومة الجديدة.

وذكر بيان، أن الرئيس مسعود البارزاني، التقى اليوم الأربعاء في صلاح الدین، السفير الأمريكي لدى العراق ماتيو تولر والوفد المرافق له، حيث تم في اللقاء مناقشة العملية السياسية في العراق وخطوات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وجدد السفير الأمريكي لدى العراق خلال اللقاء التأكيد على دعم بلاده لاستقرار إقليم كوردستان والعراق، مؤكدا أن الولايات المتحدة تريد أن تكون الحكومة العراقية المقبلة حكومة قوية،كما ثمن السفیر دور الرئيس بارزاني في تأسيس إقليم كوردستان والعراق الجديد والعملية السياسية العراقية.

وفي جانب ٱخر من هذا اللقاء، تم تبادل الآراء حول التحديات والمعوقات التي تعترض العملية السياسية والضغط على الأحزاب السياسية لٲرباك تنفیذ الإجراءات الدستورية والديمقراطية في العملية السياسية العراقية.

وحول الأزمة السیاسیة العراقية قال الرئيس بارزاني إنه من أجل تصحيح الوضع في العراق على مجلس النواب والمؤسسات الأخرى القيام بواجباتها الطبيعية وتنفيذ مبادئ الشراكة والتوازن والدستور، بعيدا عن أي ضغوط.

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