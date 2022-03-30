الكاظمي يوجه بدعم الطفلة نور بعد فوزها بمسابقة للذكاء الاصطناعي

2022/03/30 | 17:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس الوزراء ،مصطفى الكاظمي ،اليوم الأربعاء، الطفلة العراقية “ستيلا نور” لحصولها على الميدالية الفضية في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، أن “الكاظمي استمع إلى الطفلة ستيلا نور، التي تحدثت عن فوزها بالمرتبة الثانية ونيل الميدالية الفضية في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، وتمكنها من منافسة الآلاف من الأطفال المشاركين.

ورحب الكاظمي بالطفلة ستيلانور، وبارك لعائلتها هذا الفوز الذي تستحقه، الذي رفعت من خلاله اسم العراق عالياً.

ووجه الجهات المعنية بدعم الطفلة الموهوبة ستيلا نور، وتطوير قدراتها، والاهتمام بكل المواهب الصغيرة في البلاد التي تتنوع مجالات مواهبهم، كونهم يشكلون أساساً علمياً لمستقبل عراقي أفضل.

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