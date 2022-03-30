العبيدي: لم يربح المقاطعون ولم يخسر الحاضرون في جلسة اليوم

2022/03/30 | 17:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا خالد العبيدي ،اليوم الأربعاء، جميع القوى السياسية الى التهدئة والحوار لإيجاد حلول تقوي سلطة الدولة وتحمي الشعب.

وذكر العبيدي في بيان، “لم يربح المقاطعون ولم يخسر الحاضرون لجلسة مجلس النواب التي عقدت ،اليوم الأربعاء، لانتخاب رئيس الجمهورية، بل انتصرت إرادة الحوار والتفاهم التي يجب ان تسود مستقبل تشكيل حكومة فاعلة ومستقرة امامها الكثير من المسؤوليات الصعبة لتصحيح مسار الدولة.

وطالب العبيدي الجميع الى التهدئة والحوار لإيجاد حلول تقوي سلطة الدولة وتحمي الشعب، وعدم الانصات للمستفيدين من الأزمات والمتاجرين بالفتنة بين الاخوة داخل البيت الواحد او المحرضين على شركاء الوطن.

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