محافظ واسط يطالب الحكومة بالتدخل لعدم حدوث كارثة في قطاع الثروة الداجنة

2022/03/30 | 18:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالب محافظ واسط، محمد جميل المياحي، اليوم الاربعاء، الحكومة بالتدخل لعدم حدوث كارثة في قطاع الثروة الداجنة.وقال المياحي في بيان وتلقته ايرث نيوز، انه “في الوقت الذي تسعى بلدان العالم لحماية منتجها الوطني ودعم اقتصادها ، وتشجيع الإنتاج المحلي سيما الغذائي ، والذي يدخل بحياة المواطن الكريم ومعيشته اليومية”، مبينا انه “نلاحظ […]

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