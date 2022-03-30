سجاد سالم يعلق على تسميته عضواً بالمالية النيابية

2022/03/30 | 18:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نلنا ثقة مجلس النواب العراقي اليوم بأن نكون عضواً في اللجنة المالية النيابية.

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