2022/03/30 | 18:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أفاد مصدر أمني اليوم الأربعاء، بتعرض فتاتين أردنيتين إلى الابتزاز واستدراجهما إلى العاصمة بغداد.وقال المصدر لـ “ايرث نيوز”، إن “شابين عراقيين قاما باستدراج فتاتين تحملان الجنسية الأردنية، تقيمان في محافظة كركوك، حيث تعملان في إحدى الكوفي شوبات، إلى العاصمة بغداد”.وأضاف أن “الفتاتين تعرضتا إلى ابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تدخل […]

ظهرت المقالة صور: استدراج شابتان أردنيتان إلى بغداد والأمن العراق يتدخل..



ما القصة؟ أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور: استدراج شابتان أردنيتان إلى بغداد والأمن العراق يتدخل.. ما القصة؟) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور: استدراج شابتان أردنيتان إلى بغداد والأمن العراق يتدخل.. ما القصة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).