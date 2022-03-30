انخفاض اسعار الدولار في اسواق بغداد

2022/03/30 | 18:09 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

انخفضت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الاربعاء، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد .

واقفلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد على 147000 دينار عراقي.

فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 147100 دينار مقابل 100 دولار.

واستقرت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 147500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 146500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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