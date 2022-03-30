الفتح يكشف عن سيناريو جديد للجلسة الرابعة الخاصة بانتخاب الرئيس العراقي

2022/03/30 | 18:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اكدت عضو تحالف الفتح سهيلة السلطاني، اليوم الاربعاء، ان الجلسة المقبلة ستشهد زيادة في اعداد المقاطعين لجلسة اختيار رئيس الجمهورية.

وقالت السلطاني في تصريح لـ(بغداد اليوم)، ان "الكثير من القوى السياسية والنواب المستقلين ادركوا صواب رؤية الإطار التنسيقي حول رفض سياسة الاقصاء".

واضافت، ان "جلسة اليوم كانت محرجة اكثر من الجلسة السابقة بسبب زيادة عدد المقاطعين".

وتابعت السلطاني، ان "الجلسة المقبلة ستشهد زيادة في عدد النواب المقاطعين لجلسة اختيار رئيس الجمهورية في حال لم يتوصل الإطار والتيار الى اتفاق مشترك".

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