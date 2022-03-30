الحشد يعلن اختتام عملية وفرت غطاء أمنيا لأكثر من 100 الف نسمة بديالى

2022/03/30 | 18:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أعلن الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، عن اختتام عملية امنية وفرت غطاء امني لأكثر من 100 الف نسمة في ديالى.

وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "عملية تعقب خلايا داعش الارهابي في حوض شروين اقصى شرق ديالى اختتمت بعد مرور3 ايام على انطلاقها في 3 محاور رئيسية من قبل لواء نداء ديالى في الحشد الشعبي".

واضاف الحسيني، ان "اهم اهداف العملية الامنية انها امنت ضفاف نهر ديالى من الجهة الشرقية للمحافظة بطول يصل الى 15كم وبذلك وفرت غطاء امني لأكثر من 100 الف نسمة من سكان مدن المنصورية وشمال المقدادية والعشرات من القرى المحيطة بهما من ناحية منع اي تسلل داعشي او هجمات ارهابية".

واشار الى ان "العملية اثمرت عن تدمير مضافات وتفكيك عبوات ناسفة وضبط اعتدة ومتفجرات بالإضافة الى تمشيط طرق زراعية يعتمد عليها المئات من المزارعين في الوصول الى بساتينهم".

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