2022/03/30 | 18:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحالف "انقاذ وطن" متماسك ولم يتعرض لاي اختلال او انشقاق وجميع نوابه حضروا جلسة اليوم ومن قاطعوا جلسة بالاضافة للاطار وسنته وحلفائه هما نواب — مشعان الجبوري (@mashanaljabouri) March 30, 2022

ظهرت المقالة عقب الإخفاق باختيار الرئيس..



مشعان الجبوري يكشف موقف “إنقاذ الوطن” أولاً على ايرث نيوز.

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