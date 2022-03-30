بالفيديو.. الخزعلي: المعادلة تغيرت والأيام المقبلة ستشهد تغييرا حقيقيا

2022/03/30 | 18:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي ،اليوم الأربعاء، أن المعادلة السياسية تغيرت بعد جلسة السبت والأيام المقبلة ستشهد تغييرا حقيقيا.

وقال الخزعلي للتغيير، أن الإطار التنسيقي سيطرح مبادرة قريبا على القوى السياسية المعنية للمضي بتشكيل الحكومة ولن يبقى ضمن معادلة الثلث المعطل.

الخزعلي: سننفتح مع الجميع وسنخرج من معادلة الثلث المعطل#قناة_التغيير_الفضائية #العراق pic.twitter.com/k01yN3Frxo

— قناة التغيير (@AlTaghierTV) March 30, 2022

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