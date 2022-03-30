2022/03/30 | 18:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تسلّم رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني ،اليوم الأربعاء، رسالة من الرئيس الأميركي جو بايدن أكد فيها الأخير دعمه للعراق وإقليم كردستان، وذلك خلال استقباله السفير الأميركي ماثيو تولر.

وذكر بيان أن الجانبين ناقشا الوضع السياسي العراقي وجلسات مجلس النواب ، حيث اتفق الجانبان خلال اجتماعهما على ضرورة وجود نظام حكم صحيح في العراق، والالتزام بالدستور ومبادئه باعتباره الطريق الوحيد لتحقيق الأمان والاستقرار، كما أكدا على أهمية بناء الثقة والتفاهم المشترك بين الأطراف العراقية لإنهاء المشكلات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يبعث برسالة إلى نيجيرفان يؤكد فيها دعمه للعراق والإقليم) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن يبعث برسالة إلى نيجيرفان يؤكد فيها دعمه للعراق والإقليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).