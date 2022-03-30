رسالة من بايدن لبارزاني: كردستان شريك مهم لأمريكا

2022/03/30 | 18:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى فخامة السيد نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 30 آذار 2022، رسالة من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن.وفي رسالته، أكد الرئيس بايدن على أن إقليم كوردستان شريك مهم لأمريكا، معبراً عن التزام بلاده المستمر وطويل المدى بأمن واستقرار العراق وإقليم كوردستان.وكذلك أدان الرئيس بايدن الهجوم الصاروخي الذي طال أربيل، مثنياً […]

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