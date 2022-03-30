2022/03/30 | 18:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه لاعب المنتخب الوطني بكرة القدم ونادي بروملي الإنجليزي علي الحمادي، رسالة إلى الجماهير العراقية بعد الإخفاق في التأهل إلى كأس العالم.وقال الحمادي في تدوينة عبر حسابه على “انستغرام” إن “عدم التأهل واحدة من اقسى الخسائر التي عانيتها الى الآن وكنت مشجعاً لمنتخبنا مثلكم، اشعر بالألم والغضب، كانت لدينا واحدة من أحسن […]

ظهرت المقالة علي الحمادي: لست أكبر من أي لاعب..



أطالب الجماهير بالصبر أولاً على ايرث نيوز.

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