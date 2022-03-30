لقد عبروا النهر - عفيف إسماعيل

2022/03/30 | 18:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عفيف_إسماعيل قالَ لي جدي:"عندما عبرنا النيلَ الأزرق إلى ضِفتهِ الغربيةِلم نرّ غير بيوتاتٍ طينيةٍ متناثرة وأكواماً من الحصىوالريحُ تلعبُ بدواماتِ الغبارِ التي تهبُ فجأةً هنا وهناك ثم تنطفي مثل نيرانِ البدو الرُحل"..عندما تعبنا من المشيقالت لي جدتكُ "دعنا نرتح قليلاً هنا تحتَ ظل شجرةِ السنط حتى العصرثم نواصلَ الرحيلَ لنجدَ مرعى ......





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