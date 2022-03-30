2022/03/30 | 18:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعج تاريخ تصفيات المونديال بمشاهد تكسر القلوب لمنتخبات عجزت، على أرضها، عن التأهل للحدث الكبير باللحظات الأخيرة، بعد تلقي ضربات صاعقة لم يتصورها أحد، ربما حتى أصحابها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوارث "الرمق الأخير".. 4 أهداف "قاتلة" بتاريخ تصفيات المونديال) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوارث "الرمق الأخير".. 4 أهداف "قاتلة" بتاريخ تصفيات المونديال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).