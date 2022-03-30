لاغارد: كلما طال أمد الحرب في أوكرانيا ازدادت التكاليف الاقتصادية

2022/03/30 | 18:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

AFP PHOTO

حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد ،اليوم الأربعاء، من أن استمرار الصراع في أوكرانيا سيبقي أسعار الطاقة وكلفة المعيشة في تصاعد، ما قد يعرقل الانتعاش الذي حقق في مرحلة ما بعد كوفيد.

وقالت خلال زيارة لجزيرة قبرص إن الحرب الروسية الأوكرانية أحدثت “قدرا كبيرا من عدم اليقين” في آفاق اقتصاد الاتحاد الأوروبي.

وأضافت أن الحرب تسببت في وقف انتعاش كان أسرع من المتوقع في مرحلة ما بعد كوفيد-19، بسبب زيادة في عدد الوظائف.

وأوضحت لاغارد في مؤتمر صحافي “التأثير الاقتصادي للحرب يتجسد بشكل أفضل في ما يسميه الاقتصاديون ’صدمة العرض’ وهي صدمة تؤدي في الوقت نفسه إلى ارتفاع التضخم وانخفاض النمو”.

وتابعت أنه من المتوقع أن تبقى أسعار الطاقة مرتفعة لفترة أطول، مع زيادة أسعار الغاز بنسبة 52 في المئة منذ بداية العام وارتفاع أسعار النفط بنسبة 64 في المئة.

ومن المرجح أيضا أن يزداد الضغط على تضخم أسعار الغذاء.

المصدر: AFP

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