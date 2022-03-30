جونسون: إبقاء العقوبات الغربية حتى خروج أخر جندي روسي من أوكرانيا

2022/03/30 | 18:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

AFP PHOTO

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ،اليوم الأربعاء، إلى “مواصلة تكثيف العقوبات” على روسيا حتى خروج جميع الجنود الروس من أوكرانيا.

وقال جونسون أمام لجنة برلمانية “علينا مواصلة تكثيف العقوبات … حتى (يصبح) كل” جندي روسي “خارج أوكرانيا”.

المصدر: AFP

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