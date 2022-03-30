المركزي العراقي يصدر قرارا حول استعمال البطاقات والمحافظ الالكترونية

2022/03/30 | 18:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد البنك المركزي العراقي ،اليوم الأربعاء، أنه قرر منع استعمال البطاقات والمحافظ الإلكترونية لغرض المضاربة والتداول بالعملات الرقمية بجميع أنواعها.

وقال المكتب الإعلامي للبنك المركزي في بيان، إن “البنك المركزي دعا المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية المجازة كافة إلى توعية الزبائن وتحذيرهم من مخاطر التداول بالعملات الرقمية والمشفّرة والافتراضية، لأجل ضمان التطبيق الأمثل لإجراءات العناية الواجبة المشار إليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015 والتعليمات الصادرة بموجبه”.

وأشار البنك بحسب البيان إلى أنه “قد حذّر في 2021/11/11، من التعامل بالعملات الرقمية، نظرًا إلى المخاطر الكبيرة المرتبطة بتلك العملات وعدم خضوعها لأية ضوابط أو تشريعات قانونية أو رقابية أو فنية في العراق”.

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