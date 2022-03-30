تعليق حكومي: 7 ملايين عراقي مهددون بأزمة مائية خــلال السنوات المقبلة

2022/03/30 | 18:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال وزير البيئة وكالة جاسم الفلاحي اليوم الأربعاء، إن حساسية قطــاع المياه وأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والأمنية، تحـتم على الجميع التركيـز الكبير علـى مفاوضـات الميـاه الـعـابرة للحـدود.وأضاف الوزير خلال عقد فعاليات مؤتمر بغداد الدولي الثاني للمياه في العاصمة في الخامس من الشهر الجاري، وبمشاركة دولية وكذلك من خلال اقامة ورشة عمل […]

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