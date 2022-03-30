فضيحة.. الحكومة البريطانية تعتذر لوفاة 200 طفل

2022/03/30 | 18:33 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفيت 9 أمهات بسبب سوء الرعاية.

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