ممثل السودان: اللجنة الدائمة وضعت خططاً لمحاربة المحتوى الضار للمجتمع العربي

2022/03/30 | 18:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- وسام الملاأكد ممثل السودان في اللجنة الدائمة للإعلام العربي، نصر الدين أحمد محمد، اليوم الأربعاء، أن اللجنة الدائمة وضعت خططاً لمحاربة المحتوى الضار للمجتمع العربي.وقال محمد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "اجتماع اللجنة في دورتها 96 المنعقدة في بغداد، ناقشت قضايا الاعلام العربي، في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والتصدي للارهاب والاعلام الالكتروني والشركات العاملة في الاعلام وطريقة التصدي للمحتوى الضار للمجتمع العربي والعمل على وضع تشريعات وقواعد للمراقبة من اجل بناء المجتمع العربي ليكون واعيا ومثقفا ومتطورا اقتصاديا وعلميا وفكريا".وأشار إلى أن "الاجتماع سينتج عنه مخرجات مفيدة تعمل على تحسين الاوضاع في الدول العربية كافة من اجل القضاء على سلبيات كثيرة موجودة في المجتمع، فضلا عن منع التغول العالمي للشركات الكبرى العاملة في المجال الاعلامي، لاسيما الرقمي الحديث، من اجل الحفاظ على التراث والثقافة وبناء أمة قوية صامدة". وأضاف، أنه "لابد من التصدي للانتاج الرقمي الموجود في العالم الذي ينشر من قبل شركات كبرى، اما الاستراتيجيات الموضوعية فهي قابلة للتنفيذ من اجل الحفاظ على الشباب وتوعية الشباب والاجيال القادمة بأهمية الوعي والتمسك بالقيم الاصيلة الهادفة الى استقرار المجتمع والامن والسيادة".وتابع أن "هناك استراتيجية وخططا توضع وبرامج تفاعلية سوف تنتج من اجل التصدي للشركات والاستفادة من خدمة الانترنيت التي تغطي العالم، فلابد من وضع برامج تفاعلية قابلة للتنفيذ، توجه للشباب من اجل توعيتهم وتحصينهم من الثقافات الخارجية".

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