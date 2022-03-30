شاهد.. كاميرا مراقبة تُظهر الهجوم الصاروخي الروسي على مبنى للحكومة الأوكرانية

2022/03/30 | 18:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثقت لقطات كاميرات المراقبة لحظة إصابة مباشرة لصاروخ روسي بمبنى الإدارة الإقليمية في مدينة ميكولايف بأوكرانيا، حيث دمر القصف نصف المبنى وقتل عدة أشخاص وأصيب 20 آخرون في الهجوم.

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