جلسة الرئيس.. التيار الصدري يهدد باستخدام “أسلحته” والإطار: الصدر ينظر من ثقب صغير

2022/03/30 | 18:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ هدد التيار الصدري باستخدام “أسلحته” السياسية والقانونية بشكل كامل، فيما لو استمر الإطار التنسيقي بتعطيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وهو ما جوبه بهجوم من ائتلاف دولة القانون الذي وصف زعيم التيار الصدري بأنه ينظر للعملية السياسية من “ثقب صغير”، مؤكدا أنه سيتجه لفتح حوارات مع كافة الكتل ومنها الكتلة الصدرية بهدف التوافق.وقال […]

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التيار الصدري يهدد باستخدام “أسلحته” والإطار: الصدر ينظر من ثقب صغير أولاً على ايرث نيوز.

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