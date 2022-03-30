عناصر غذائية تساعدك على إنقاص الوزن قبل موسم الصيف

2022/03/30 | 18:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / عناصر غذائية ينبغي أن تتصدر قائمة تسوق شهر رمضان لفوائدها الصحية وإسهاماتها الفعالة في إنقاص الوزن مع الشعور بالشبع لفترة أطول بدأت الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان والذي يحل هذا العام في فصل الربيع.وينصح الخبراء بأن تشتمل قائمة تسوق المواد الغذائية خلال الشهر الكريم على مواد غذائية صحية ومشبعة وتساعد على فقدان […]

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