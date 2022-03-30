الاتحاد الوطني: جلسة اليوم رسالة جديدة للتحالف الثلاثي

2022/03/30 | 18:55 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/السليمانية..أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غازي كاكائي، الأربعاء، أن فشل البرلمان بعقد جلسته المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية هي رسالة جديدة للتحالف الثلاثي.وقال كاكائي في حديث لوكالة / المعلومة/ إن “الرسالة وصلت بأنه لا يمكن تشكيل الحكومة والخروج من الوضع الحالي إلا بالعودة للتوافق بين الكتل المختلفة”.وأضاف أنه “أصبح واضحا للجميع بأن قوى […]

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