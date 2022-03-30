خطابي: نتطلع للخروج بتوصيات عملية ترتقي بمنظومة الإعلام العربي

2022/03/30 | 19:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- وسام الملاحدد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الإعلام والاتصال، أحمد رشيد خطابي، اليوم الأربعاء، استراتيجية وأهداف اجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي في بغداد، فيما أكد حرص اللجنة على محاربة جميع النزاعات المتطرفة والإرهاب. وقال الخطابي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "اجتماع اللجنة الدائمة للاعلام العربي يكتسب اهمية خاصة للنظر بالدور المنوط بها وفق النظام الاساسي للمجلس الوزاري للاعلام العربي"، مبينا أن "الاجتماع ناقش عدداً من البنود التي تتعلق بالقضية الفلسطينية وتطورات منصات الاحتلال الاسرائيلي وضرورة المحافظة على الطابع الاصيل عمرانيا وحضاريا وثقافيا للقدس الشريف". وأضاف، أن "هناك ستراتيجية اعلامية عربية متكاملة تواظب الامانة العامة للجامعة العربية بالتعاون مع الدول الاعضاء على متابعتها"، منوها الى أن "هناك نقاشا معمقا حول التحرك العربي على المستوى الاعلامي للتعاون مع البعثات الدائمة لجامعة الدول العربية والسفراء العرب لتحسين صورة العربي والدفاع عن مختلف القيم والمصالح العربية في الخارج". وأشار إلى "وجود ستراتيجية للتكامل بين خطة التحرك والاستراتيجية للدفاع عن القضايا التي تهم الشارع العربي، من بينها الحرص على محاربة كل النزاعات المتطرفة والارهاب الذي يشكل خطرا على مقومات الدول العربية وسلامتها".وأكد الخطابي، أن "اللجنة تتطلع للخروج بتوصيات عملية للارتقاء بمنظومة الاعلام العربي"، متقدما "بخالص الشكر لجمهورية العراق على ما قدمته من تسهيلات للامانة العامة لتنظيم الاجتماع في افضل ظروفه". وتابع، أن "الجميع يدرك اهمية دور الاعلام إن كان عاما او خاصا للدفاع عن الهوية العربية وعن المصالح العربية"، لافتا الى أن "الامانة العامة للجامعة العربية تعمل على مراعاة التنوع والخصوصيات العربية والهدف الاسمى هو خلق تماسك وانسجام فكري بما يتعلق بالقواسم المشتركة".

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