وفاة عبد الإله حسن مدرب العراق والقوة الجوية الأسبق

2022/03/30 | 19:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نعى القوة الجوية ،اليوم الأربعاء، مدربه الأسبق عبد الإله محمد حسن، الذي توفي فجر اليوم، عن عمر ناهز 90 عاما، بعد صراع مع المرض.

ويعد الراحل صاحب إنجازات خالدة بعد تتويجه مع الصقور بلقب الدوري المحلي 4 مرات، وإشرافه على تدريب المنتخب العراقي في السبعينيات.

وقال نادي القوة الجوية في بيان، اليوم الأربعاء: “نتقدم بخالص التعازي إلى الوسط الرياضي وعائلة الفقيد، مدرب القوة الجوية الأسبق عبد الإله محمد حسن، والذي أشرف على تدريب العريق في فترة السبعينيات من القرن الماضي، وقاد فريقنا إلى الفوز بلقب الدوري العراقي 4 مرات”.

وللراحل مسيرة حافلة بالإنجازات مع الأندية والمنتخبات العراقية، ولعب مع الموصل والطيران والجيش لفترات طويلة، قبل أن يتجه للتدريب بعد نيله الشهادات العليا من الأندية الإنجليزية شيفيلد يونايتد و توتنهام هوتسبير.

بينما في عام 1974 سافر إلى ألمانيا حيث قضى فترة تدريبية مع عملاق أوروبا بايرن ميونخ.

كما أشرف على تدريب المنتخب الفلسطيني في عام 1969، وقاد المنتخب العراقي في مناسبتين عامي 1968 و1972.

المصدر: KOOORA

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