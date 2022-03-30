مركز كمرك بوابة البصرة يضبط (3) حاوية مخالفة

2022/03/30 | 19:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الأربعاء، تمكن مركز كمرك بوابة البصرة بضبط ( 3) حاوية تحتوي على ( أدوية +مواد منزلية) مخالفة للشروط و الضوابط الاستيرادية.واضاف البيان للهيئة وتلقته وكالة ايرث نيوز، انه “قد تمت العملية بمشاركة شرطة الكمارك و الجهات الساندة”.و اكدت الهيئة انه “تم احالة جميع المخالفات الى الجهات […]

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