رئيس إسرائيل في زيارة تاريخية إلى الأردن وسط مساعي لمنع التصعيد مع الفلسطينيين

2022/03/30 | 19:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، زيارة إلى الأردن، في إشارة إلى تحسن في العلاقات بين البلدين.

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