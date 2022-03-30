العراق يخطف ذهبية وبرونزية في بطولة العاب القوى الدولية بدمشق

2022/03/30 | 19:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ خطف منتخب اشبال العراق بالعاب القوى ذهبية وبرونزية سباق 100م في بطولة الشام الدولية التي انطلقت منافساتها في العاصمة السورية مساء اليوم.وخطف منتخبنا ذهبية السباق عبر اللاعب حيدر ثائر وحل زميله امير باسم ثالثاً ليخطف العراق الذهبية والبرونزية لسباق 100م، فيما خطفت اللاعب دموع غانم برونزية ذات السباق لفئة الشبلات.وتعد هذه […]

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