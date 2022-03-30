2022/03/30 | 19:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حين قرر اخونا السيد مقتدى الصدر الانسحاب من الانتخابات كنت اول من دعاه للعدول عن قراره فإستجاب مشكورا فيما بعد لكل الدعواتالان انا ادعوه للعودة للبيت الشيعي، سيما وإن ما حصل السبت والاربعاء هو نصر لحق المكون الاكبر الذي هو قطبٌ مهمٌ فيه فلنجتمع جميعا تحت خيمة علي (ع)لاجل العراق — ابو الاء الولائي (@aboalaa_alwalae) […]

ظهرت المقالة بعد فشل جلسة اليوم..



أبو آلاء الولائي يوجه رسالة إلى الصدر أولاً على ايرث نيوز.

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