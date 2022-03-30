3 سيناريوهات لتشكيل الحكومة.. هل يذهب الصدر الى المعارضة؟

2022/03/30 | 19:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هو الإعلان عن تأجيل محاولات تشكيل الحكومة.

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