2022/03/30 | 19:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد النائب مصطفى سند اليوم الأربعاء، تقديم 5 شكاوى إلى المحكمة الاتحادية، وذلك عقب تشكيل اللجان البرلمانية.وقال سند في تدوينة تابعتها ايرث نيوز، إن “الجميع يعرف شگد احب اعمل باللجنة المالية لكن حبي للجنوب اكبر بهواي..ماكو مقارنة اصلاً”، مضيفا، “لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّون”.وأوضح سند، “لو بقيت بدون […]

ظهرت المقالة نائب يصف نفسه بـ “التبعي”..



وهذا ما قاله عن تشكيل اللجان النيابية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يصف نفسه بـ “التبعي”.. وهذا ما قاله عن تشكيل اللجان النيابية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يصف نفسه بـ “التبعي”.. وهذا ما قاله عن تشكيل اللجان النيابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).