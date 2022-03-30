إصابة راع ونفوق 15 من اغنامه بانفجار عبوة ناسفة في ديالى

2022/03/30 | 19:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر امني في ديالى، اليوم الاربعاء، بإصابة راعي اغنام ونفوق 15 من قطيعه بانفجار عبوة ناسفة شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "عبوة ناسفة موضوعه على طريق زراعي انفجرت قرب مزارع شيخ بابا شمال ناحية جلولاء (70كم شمال شرق بعقوبة)".

وأضاف ان "الانفجار أسفر عن اصابة راعي بجروح بليغة ونفوق 15 من قطيعه بالحال"، مشيرا الى ان "فرق مكافحة المتفجرات باشرت بعملية تمشيط واسعة تحسبا من وجود عبوات اخرى".

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