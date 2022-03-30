نائبان يقدمان 5 شكاوى الى المحكمة الاتحادية ضد الحكومة

2022/03/30 | 19:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

قدم نائبان، اليوم الأربعاء، 5 شكاوى الى المحكمة الاتحادية ضد الحكومة.

وقال النائب مصطفى سند في منشور له على الفيس بوك تابعته (بغداد اليوم) إن "الجميع يعرف شگد احب اعمل باللجنة المالية، لكن حبي للجنوب اكبر بهواي و(ماكو مقارنة اصلاً)".وأضاف "حتى وان بقيت بدون أي لجنة أيضا لا توجد قوة بإمكانها ان توقف نشاطي طالما هنالك ( نفس يصعد)" .

وتابع "اليوم قدمنا خمس شكاوى بالمحكمة الاتحادية، 2 قدمهم باسم خشان و3 قدمتهم بنفسي، على الحكومة وعلى اثنين من الوزراء"،مؤكدا "نكسب عدد من الدعاوى".

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