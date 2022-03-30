2022/03/30 | 19:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شاركت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاربعاء، في اجتماع مجلس اتحاد مجالس البحث العلمي العربية وذكر بيان للوزارة تلتقه وكالة ايرث نيوز، انه “ترأس الوفد العراقي المشارك مستشار وزارة التعليم الدكتور علاء عبد الحسن وضم عضوية مدير دائرة البعثات والعلاقات الثقافية ومدير قسم المنظمات الدولية”.وصادق المجتمعون، وفق البيان على “عدد من […]

ظهرت المقالة التعليم العالي تشارك في اجتماع مجلس اتحاد مجالس البحث العلمي العربية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم العالي تشارك في اجتماع مجلس اتحاد مجالس البحث العلمي العربية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم العالي تشارك في اجتماع مجلس اتحاد مجالس البحث العلمي العربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).