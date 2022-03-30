أمريكيون يلجؤون إلى المكسيك هربا من ارتفاع أسعار الوقود

2022/03/30 | 19:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..دفع ارتفاع أسعار الوقود على خلفية أزمة أوكرانيا بكثير من سكان ولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى عبور حدود المكسيك بانتظام لتعبئة خزانات وقود سياراتهم هناك.وذكرت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” في تقرير لها أن البنزين في المكسيك أصبح أرخص بكثير منه في الولايات المتحدة، فيمكن شراء غالون البنزين (3.78 ليتر) في مدينة تيخوانا المكسيكية […]

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