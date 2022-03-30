التعليم تشارك في اجتماع مجالس البحث العلمي

2022/03/30 | 20:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع شاركت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، في اجتماع مجالس البحث العلمي العربية.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شاركت في اجتماع مجلس اتحاد مجالس البحث العلمي العربية".وأضاف البيان، أن "الوفد العراقي المشارك ترأسه مستشار وزارة التعليم علاء عبد الحسن وضم عضوية مدير دائرة البعثات والعلاقات الثقافية ومدير قسم المنظمات الدولية".وأشار إلى أن "المجتمعين صادقوا على عدد من المرشحين لرئاسة الاتحاد في دورته القادمة وأعضاء اللجنة الخماسية التي سوف تتولى اختيار احد المرشحين على وفق المعايير المعتمدة، فيما اختتمت أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس اتحاد مجالس البحث العلمي العربية في دورته الحالية التي ترأسها ممثل دولة الجزائر".

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