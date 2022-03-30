صفحة من كتاب اللعب مع إيران.. أين اختفت سفن النفط الروسي بعد العقوبات الغربية؟

2022/03/30 | 20:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى جعلها منبوذة في سوق الطاقة العالمية.منذ بدء الحرب، ظهر حظر فعلي على النفط الروسي، حيث تراجعت شركات النفط والشركات التجارية وحركة الشحن والبنوك، كل ذلك في نفس الوقت.

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