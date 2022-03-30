2022/03/30 | 20:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نفى مكتب وزير الخارجية الاسبق، ابراهيم الجعفري، اليوم الاربعاء، خبر وفاة الاخير.وقال المكتب في بيان مقتضب تلقته، وكالة ايرث نيوز ان “الخبر الذي تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول وفاة ابراهيم الجعفري، عار عن الصحة”.يشار الى ان بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت قبل قليل خبرا تضمن وفاة وزير الخارجية الاسبق ابراهيم […]

ظهرت المقالة مكتبه: لا صحة لخبر وفاة ابراهيم الجعفري أولاً على ايرث نيوز.

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