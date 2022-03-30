الارادة الصلبة في يومها الثاني.. تفجير مفخخات وتدمير انفاق

2022/03/30 | 20:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن قائد القوات البرية الفريق الركن قاسم المحمدي، اليوم الاربعاء، عن نتائج عملية الارادة الصلبة في يومها الثاني.

وقال المحمدي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "نتائج اليوم الثاني من عملية الارادة الصلبة تمثلت في تفجير 4 مفخخات وتدمير اكثر من 8 انفاق والاستيلاء على اسلحة وعبوات ناسفة".واضاف ان "جميع القطعات التقت مع المحاور"، موضحا ان "العملية مستمرة لحين مسح الارض من كافة الداواعش".

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