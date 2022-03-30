فيديو درامي يُظهر لحظة إنقاذ كلب جرفه فيضان قوي في لوس أنجلوس

2022/03/30 | 20:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمل رجال الإطفاء في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية قرابة ساعتين لإنقاذ شخصين وكلب علقوا في مجرى تيار مائي قوي.

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