2022/03/30 | 20:50 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dW_5FN39H4E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دينار | سبع البور.. مدينة بلا خدمات) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. دينار | سبع البور.. مدينة بلا خدمات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).