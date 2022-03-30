قيادي في القانون: تمويل داعش الارهابي تضاعف بنسبة 50 بالمئة

2022/03/30 | 20:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد القيادي في ائنلاف دولة القانون تركي العتبي، الاربعاء، ان التمويل الخارجي لداعش تضاعف بنسبة 50% .تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال العتبي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” تصاعد وتيرة الخروقات وهجمات داعش الارهابي في 5 محافظات ومنها ديالى خلال الاشهر الـ8 الماضية تعطي مؤشرات واضحة عن وجود […]

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